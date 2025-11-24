Darum gehts
- X enthüllt Herkunft von Accounts, viele MAGA-Unterstützer aus Bangladesch und Nigeria
- Neue Funktion zeigt Beitrittsdatum, -land und Aktivitätsort der Accounts an
- Ein entlarvter Account mit Ivanka Trumps Foto hatte über eine Million Follower
«Guten Morgen X! Gott schütze Amerika», schreit der Account «America_First0» auf 𝕏 (ehemals Twitter). Dazu ein US-Flaggen-Emoji 🇺🇸 und das Bild von Trumps blonder Pressesprecherin Karoline Leavitt im Profilbild.
Das Problem: Der User, der den Account betreibt, sitzt auf der anderen Seite der Erde in Bangladesch.
Für die neue Transparenz sorgt die Funktion «Über dieses Konto» (About This Account). Bisher konnten 𝕏-User in ihrer «Bio» schreiben, was sie wollten – auch der blaue Haken ist heutzutage kein Gütesiegel mehr. Nun gibts aber mit einem Klick auf den Pfeil in der Bio weitere Informationen:
- Beitrittsdatum und Beitrittsland,
- in welchem Land der Account aktiv ist,
- seit wann der Account verifiziert ist,
- wie der Account verbunden ist (iPhone App-Store, Android-Store, Web).
User haben in den letzten Tagen zahlreiche Accounts auf 𝕏 entlarvt – und überdurchschnittlich oft sind MAGA-Supporter betroffen (Make America Great Again).
Fake Ivanka hat 1 Million Follower
Neben Bangladesch ist vor allem Nigeria ein beliebtes Land für angebliche Trump-Freunde. Von dort operierten etwa der Account «_MagaScope» mit Trump im Profilbild, «WilliamAlbrech» alias «UltraMagaTrump2028» oder «IvankaNews_» mit dem Foto der Präsidententochter und über einer Million Follower!
Wer sich die Fake-Accounts ansehen will, muss sich sputen: 𝕏 ist momentan daran, diese User zu löschen.
«Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um die Integrität des globalen Online-Forums zu gewährleisten», schreibt 𝕏-Produktchef Nikita Bier. «Wir planen, Nutzern viele weitere Möglichkeiten zur Überprüfung der Authentizität der Inhalte zu bieten.»
Samsung nutzt iPhone
Noch online ist der Account des All-American-Girls «MaryTilesTexas» mit knapp 170'000 Followern. Auch hier ist Vorsicht angebracht: Die Dame beziehungsweise das Konto operiert aus Russland.
Aber nicht nur MAGA-Konten wurde entlarvt – es gibt auch lustige Enthüllungen: Der koreanische Account «SamsungTV» ist über den iPhone-Store mit 𝕏 verbunden – nicht über ein Samsung-Handy.
Kann man der neuen Transparenz nun trauen? Jein! Wie immer werden findige Leute wohl bald herausfinden, wie man mit VPN-Lösungen ein anderes Land vorgaukelt. Zudem können User auch einstellen, dass es nicht das genaue Land anzeigt, sondern nur den Kontinent.
Und dann gibts auch schlicht Fehler: So meint 𝕏 etwa fälschlich, der Blick-Account werde aus Deutschland betrieben.
Wir können hier hoch und heilig versprechen: Wir sitzen in der Schweiz!