Die ChatGPT-Erfinderin OpenAI eröffnet ein Büro in Zürich. Das US-Unternehmen will seine Präsenz in Europa damit weiter ausbauen. Die drei führenden Köpfe wurden bei Konkurrent Google in Zürich abgeworben.

1/6 Xiaohua Zhai, Lucas Beyer und Alexander Kolesnikov: Diese drei Ai-Cracks arbeiten weiter in Zürich, aber neu für eine andere Firma. Foto: Twitter

Auf einen Blick OpenAI eröffnet Büro in Zürich

Drei führende KI-Forscher werden dort tätig

OpenAI wurde 2015 gegründet und kürzlich mit 157 Milliarden Dollar bewertet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Drei führende Forscher im Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) werden in Zürich tätig sein, hiess es in einer internern Mitteilung vom Mittwoch, die das Magazin «Wired» publik machte.

Ziel der Mitarbeitenden ist es, hauptsächlich an multimodaler künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Also an Modellen, die in der Lage sind, Aufgaben in verschiedenen Medien – von Bildern bis hin zu Audio – auszuführen.

Das Zürcher Büro wird von drei prominenten Forschern geleitet, die zuvor bei Google DeepMind, ebenfalls in Zürich, tätig waren:

Lucas Beyer: Experte für robuste und skalierbare KI-Modelle.

Alexander Kolesnikov: Spezialist für Deep Learning im Bereich der visuellen Erkennung.

Xiaohua Zhai: Bringt umfangreiche Erfahrung in multimodalem Lernen und Computer Vision mit

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wired» schreibt weiter: «Zhai, Beyer und Kolesnikov leben laut LinkedIn alle in Zürich, das sich zu einem relativ bedeutenden Technologiezentrum in Europa entwickelt hat. Die Stadt ist Sitz der ETH Zürich, einer öffentlichen Forschungsuniversität mit einer weltweit renommierten Informatikabteilung.»

Zürich als führendes europäisches Technologiezentrum ist tatsächlich ein Fakt. So ist der Tech-Riese Google schon seit 20 Jahren dort präsent. Apple und Meta (Facebook) forschen ebenfalls hier.

Ausser mit dem Büro in Zürich ist die US-amerikanische Firma auch in Brüssel, Dublin, London und Paris präsent. OpenAI wurde jüngst mit 157 Milliarden Dollar bewertet.

Vor neun Jahren gegründet

Die Firma wurde 2015 unter anderem von Tesla-Chef Elon Musk und Tech-Unternehmer Sam Altman als gemeinnützige Organisation gegründet. Derzeit strebt es die Umwandlung in eine «Benefit Corporation» an – also eine gemeinnützige gewinnorientierte Gesellschaft –, was mehr Investitionen anziehen könnte.

Musk stieg 2018 aus und ging seither mehrfach juristisch gegen OpenAI vor. Zuletzt bezeichnete er die Firma als «de facto gewinnorientiertes Tochterunternehmen von Microsoft».

Vorreiter bei generativer KI

Mit der Ende 2022 veröffentlichten ersten Version seines Chatbots ChatGPT machte OpenAI die Technologie der generativen KI erstmals einem breiten Publikum zugänglich. Mittlerweile ist OpenAI unter der Leitung seines Chefs Altman Weltmarktführer im Bereich KI.

Nummer 1 bei den Gratis-Apps: ChatGPT im App-Store des iPhones.

In der kürzlich veröffentlichten «James Studie» gaben 71 Prozent der Schweizer Jugendlichen an, regelmässig KI zu verwenden. Die App von ChatGPT führt etwa die Download-Charts im App-Store von Apple ab.