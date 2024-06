Bericht warnt vor KI-Fälschungen Die Schweiz ist unzureichend gegen Deepfakes gewappnet

Für manipulierte Videos fehlen in der Schweiz notwendige Schutzvorkehrungen. Menschen seien kaum in der Lage, sogenannte Deepfakes als Fälschungen zu enttarnen, warnte die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-Swiss in einem am Dienstag vorgelegten Bericht.