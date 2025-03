Captchas lösen: Verschwendete Lebenszeit

Captchas wurden im Jahr 2000 von Forschern an der Carnegie Mellon University im amerikanischen Pittsburgh erfunden. Dabei steht das Akronym für «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» (zu Deutsch: «Vollständig automatisierter öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen»). Ursprünglich sollten sie Webseiten vor automatisierten Zugriffen schützen.

Die Ironie: Automatisierte Computersysteme lösen Captchas inzwischen besser als wir Menschen. Studien der Universität Kalifornien zeigen, dass Bots Text-Captchas zu 99,8 Prozent in unter einer Sekunde lösen. Menschen erreichten bei den Tests nur 50-84 Prozent Genauigkeit und brauchen bis zu 15 Sekunden.

Der kollektive Zeitverlust ist gigantisch: Laut dem US-Internetsicherheitsanbieter Cloudflare verschwenden Menschen täglich umgerechnet 500 Jahre mit dem Lösen von Captchas. Eine absurde Situation, in der Menschen zunehmend Zeit damit verbringen, Maschinen zu beweisen, dass sie keine Maschinen sind – während Maschinen die Tests längst besser lösen können.

Als Reaktion auf diese Probleme hat sich die Captcha-Technologie weiterentwickelt. Neue Systeme wie Google reCAPTCHA v3 arbeiten fast unsichtbar im Hintergrund. Sie analysieren stetig Nutzerverhalten, Mausbewegungen und andere Faktoren, ohne dass du dabei Bilder markieren oder verzerrten Text entziffern musst.

Nur wenn verdächtige Muster erkannt werden, erscheint ein klassischer Test. Auch europäische Anbieter wie Friendly Captcha setzen auf unsichtbare Verifizierung – der Browser löst dabei im Hintergrund kryptografische Rätsel, während du ohne Unterbruch surfen kannst.