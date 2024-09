1/7 Am 9. September stellt Apple an seinem Hauptsitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien neue Geräte vor.

Tobias Bolzern Redaktor Digital

1 Vier Modelle

Apple plant, am 9. September vier iPhones vorzustellen: das grosse iPhone 16 Pro Max (6,9 Zoll) und das kleinere iPhone 16 Pro (6,3 Zoll). Zudem sollen das iPhone 16 Plus (6,7 Zoll) und das reguläre iPhone 16 (6,1 Zoll) präsentiert werden.

Wahrscheinlichkeit: sehr hoch

2 Kleines iPhone

In den vergangenen Jahren wurden die iPhones immer grösser. Ein Gegenentwurf war das iPhone SE (4,7 Zoll), das Apple jedoch eingestellt hat. Jetzt gibt es Hoffnung auf ein Comeback. Allerdings ist Geduld gefragt.

Wahrscheinlichkeit: gering – 2025 könnte aber ein neues iPhone SE erscheinen

3 Neuer Knopf

Sind horizontale Videos bald wieder in? Apps wie Tiktok und Instagram haben vertikale Videos populär gemacht. Apple scheint dem entgegenwirken zu wollen. Im neuen iPhone soll es einen speziellen Capture Button geben, der sich direkt unter dem Einschaltknopf auf der rechten Seite befindet. Mit dem Knopf kann man – wenn man das iPhone quer hält – Fotos schiessen, Videos aufnehmen und auch zoomen. Der Capture Button soll allerdings den Pro-Modellen vorbehalten sein.

Wahrscheinlichkeit: sehr hoch

4 Dünnere Ränder

Die Bildschirmränder von iPhones sind in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden. Das soll auch 2024 nicht anders sein. Laut Leaker Iceuniverse sollen die Ränder sogar so dünn sein wie bei keinem anderen Smartphone. Damit soll das iPhone nicht nur hübscher aussehen, der Bildschirm würde auch minimal grösser werden.

Wahrscheinlichkeit: hoch

5 Zoom für jede Grösse

Die Pro-Modelle erhalten ein Kamera-Upgrade: Neu ist ein hochauflösendes Weitwinkelobjektiv mit 48 statt bisher 12 Megapixeln. Das kleinere Pro-Modell erhält zudem den fünffachen optischen Zoom, der bisher dem Max-Modell vorbehalten war.

Wahrscheinlichkeit: sehr hoch

6 Farbe: Gold-Bronze

Neues Jahr, neue Farben: 2024 soll es wieder ein goldenes iPhone geben. So zumindest die Gerüchte, die kurz vor dem Event die Runde machen. Die Farbe soll eine Mischung aus Bronze und Gold sein und den Namen Desert Titanium tragen. In der Vergangenheit gab es bereits einige iPhones in Gold. Gerade in China, wo Gold kulturell mit Reichtum und Wohlstand assoziiert wird, könnte ein solches Gerät ein Verkaufsschlager werden.

Wahrscheinlichkeit: hoch

So könnte das neue goldene iPhone aussehen.

7 Freitag, der 13.

Apple stellt die neuen iPhones am Montagabend, 9. September, vor – ein Tag früher als von vielen erwartet. Hält sich der Hersteller an den Zeitplan der vergangenen Jahre, können die Geräte ab Freitag, 13. September, vorbestellt werden. In den Läden werden sie wahrscheinlich am 20. September stehen.

Wahrscheinlichkeit: hoch

8 Mehr Akku – aber nicht für alle?

Die Kapazität der iPhone-Batterien soll im Vergleich zu den Vorgängern um 2,5 bis fünf Prozent steigen, so die Gerüchteküche. Ausgenommen ist das iPhone 16 Plus: Hier ist von einem Minus von neun Prozent die Rede, warum, ist unklar. Da der Hersteller bei der Präsentation ohnehin keine Akkuleistung in mAh angibt, wird sich dies erst im Nachhinein klären lassen.

Wahrscheinlichkeit: mittel

9 Neuer Chip

Die neuen iPhone-Modelle werden mit den neuen Chipsätzen A18 und A18 Pro ausgestattet. Die Prozessoren treiben die Funktionen rund um die künstliche Intelligenz (KI) an. Gleichzeitig sollen die leistungsfähigen Chips den Akku schonen und so die Laufzeit der Telefone verlängern.

Wahrscheinlichkeit: sehr hoch

10 Mehr Speicher

Apple knausert gern beim Arbeitsspeicher. Das geht jetzt nicht mehr, denn die neuen KI-Funktionen benötigen nicht nur viel Rechenleistung, sondern auch mehr Arbeitsspeicher (RAM). So erhalten das reguläre iPhone und das Plus nun acht statt sechs Gigabyte RAM. Auch das wird sich wohl erst nach dem Verkaufsstart überprüfen lassen, da der Hersteller keine Angaben zum Arbeitsspeicher macht.

Wahrscheinlichkeit: hoch

11 Mehr Intelligenz

Das wichtigste Verkaufsargument für die neuen iPhones wird Apple Intelligence sein. Es ist Apples Antwort auf den aktuellen KI-Hype und bietet zahlreiche Funktionen, die den Alltag erleichtern sollen. Unklar ist, in welchen Regionen und vor allem in welchen Sprachen Apple Intelligence zum Start verfügbar sein wird.

Wahrscheinlichkeit: sehr hoch

Blick-Redaktor über Neuerungen: «Apple bringt die grosse KI-Offensive» ( 01:11 )

12 Neues Kameradesign

Beim regulären iPhone soll es Gerüchten zufolge keine grösseren Änderungen am Kamerasystem geben. Neu ist jedoch die vertikale Anordnung der Linsen. Bisher waren sie diagonal angeordnet. Die neue Anordnung soll die Aufnahme von stereoskopischen Videos für Apples Cyberbrille Vision Pro ermöglichen.

Wahrscheinlichkeit: hoch

13 Wird es teurer?

In den USA gab es in den vergangenen Jahren immer ein iPhone Pro, das bei der psychologischen Marke von 999 Dollar startete. Damit könnte 2024 Schluss sein. Neuesten Gerüchten zufolge soll das iPhone 16 Pro bei einem Preis von 1099 Dollar starten. Es ist also möglich, dass einige (aber nicht alle) iPhones im Vergleich zu ihren Vorgängern teurer werden.

Wahrscheinlichkeit: mittel

14 iPad in klein

Neue iPads sind in Arbeit, darunter eine verbesserte Mini-Version. Auch hier ist jedoch noch ein wenig Geduld gefragt.

Wahrscheinlichkeit: gering – die Geräte könnte aber an einem Oktober-Event, zusammen mit neuen M4-Macs gezeigt werden

15 Airpods

Apple möchte zwei neue kabellose Kopfhörer vorstellen: ein Einstiegsmodell und ein neues Mittelklassemodell. Beide sollen den teureren Airpods Pro ähneln. Die Airpods sollen eine bessere Audioqualität und ein Gehäuse mit USB-C haben. Die neuen Airpods Pro und Airpods Max werden am Montag nicht vorgestellt.

Wahrscheinlichkeit: hoch

16 Watches

Erstmals seit zwei Jahren will der Hersteller alle Modelle der Apple Watch auf einen Schlag aktualisieren. So soll es eine Apple Watch SE im unteren Preissegment, ein Series-10-Modell im mittleren Preissegment und eine Ultra 3 geben. Mit der Präsentation feiert Apple ein Jubiläum: Die erste Apple Watch wurde 2014 vorgestellt.

Wahrscheinlichkeit: hoch

Blick wird am 9. September ab 18.30 Uhr (Schweizer Zeit) über die Highlights des Apple-Events berichten.