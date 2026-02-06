Prompt Zero - der AI-Podcast der Schweiz

Bei «Prompt Zero» dreht sich alles rund um das Thema künstliche Intelligenz: Der Blick-Podcast begleitet die KI-Debatte in der Schweiz und weltweit. Hier erfährst du die heissesten News und Entwicklungen in der ultradynamischen Tech-Szene.

Im Podcast «Prompt Zero» dreht sich alles um künstliche Intelligenz. Der Blick-Podcast begleitet die KI-Debatte in der Schweiz und weltweit und liefert die spannendsten News und Entwicklungen aus der dynamischen Tech-Szene. Thomas «Bö» Benkö und Tobias Bolzern, die Digitalexperten von Blick, führen kompetent und unterhaltsam durch jede Episode und machen komplexe Themen leicht verständlich.

In Interviews mit führenden Expertinnen und Experten erhalten die Hörer und Hörerinnen tiefgehende Einblicke und spannende Hintergrundinformationen aus der Welt der KI. «Prompt Zero» verbindet Fachwissen mit praxisnahen Analysen und sorgt dafür, dass alle, die sich für die Zukunftstechnologie interessieren, immer auf dem neuesten Stand bleiben.

