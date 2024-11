1/5 Bist du schon richtig in Weihnachtsstimmung? Foto: Shutterstock

So langsam verabschiedet sich der Herbst und der Winter kehrt in der Schweiz ein. Somit wird es auch Zeit, die Schachteln mit Weihnachtsdeko aus dem Keller zu holen und das Haus festlich zu schmücken. Hast du die schönste Adventsbeleuchtung im ganzen Land? Funkelt es bei dir schon jetzt oder hast du das grosse Dekorieren erst noch vor?

Dann suchen wir genau dich! Blick ist auf der Suche nach der schönsten Weihnachtsdekoration im ganzen Land. Lass uns dabei sein und zeig Blick deine Weihnachtsdeko!

Zeig uns deine Weihnachtsdekoration!

Verwandelst du dein Haus in ein echtes Weihnachtsdorf? Glitzert bei dir jedes Dekostück um die Wette oder hast du noch vor, aus deinem Zuhause ein Winterwunderland zu machen? Dann melde dich gleich hier via Formular oder via Mail an community@blick.ch.

