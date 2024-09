Die Schweiz ist ein Volk von Mietern. Rund zwei Drittel der Bevölkerung lebt in einer Mietwohnung. Gehörst du auch dazu oder hast du ein Eigenheim? Wir möchten wissen, wie du wohnst, und deine Geschichte erzählen.

1/6 Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung wohnen zur Miete.

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Lebst du schon seit 40 Jahren in der gleichen Wohnung oder bist du gerade erst von zu Hause ausgezogen? Hast du dir ein Eigenheim gekauft, und es dir gemütlich eingerichtet? Gibt es einen Lieblingsplatz oder -raum in deinem Zuhause, an dem du dich nach einem strengen Tag erholst?

Egal, ob du in der Stadt oder auf dem Land, zur Miete oder in einem Eigenheim wohnst. Egal, ob im Luxusapartment oder in einer Einzimmer-Wohnung. Egal, ob du in deinem Zuhause glücklich bist, oder du verzweifelt nach einem neuen Zuhause suchst: Wir möchten deine Wohngeschichte erzählen.

«So wohnt die Schweiz» Blick zeigt seit 2023 in der losen Wohnserie «So wohnt die Schweiz», wie Menschen jeden Alters in ganz unterschiedlichen Regionen der Schweiz wohnen und leben. Ganz authentisch und unverfälscht. Wenn du uns und der Community dein Zuhause zeigen möchtest, dann melde dich hier. Blick zeigt seit 2023 in der losen Wohnserie «So wohnt die Schweiz», wie Menschen jeden Alters in ganz unterschiedlichen Regionen der Schweiz wohnen und leben. Ganz authentisch und unverfälscht. Wenn du uns und der Community dein Zuhause zeigen möchtest, dann melde dich hier. Mehr

Zeig uns dein Zuhause!

Wir wollen wissen, die du lebst. Zeig es uns gleich hier und melde dich via Formular oder schicke uns gleich via Blick-App Bilder von deinen schönen vier Wänden!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos