Wir suchen dich!
Bist du ein absoluter Weihnachtsfan?

Ob kistenweise Christbaumschmuck, eine riesige Krippensammlung oder besonders ausgeklügelte Menü-Kreationen – für dich ist Weihnachten weit mehr als ein Fest. Na? Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich bei uns!
Publiziert: 13:06 Uhr
|
Aktualisiert: 13:08 Uhr
Eva_Kunz_Senior Community Editorin_Ringier_3-Bearbeitet.jpg
Eva KunzSenior Community Editorin

Für viele bedeuten die weihnachtlichen Festtage vor allem das: Juhu, ein paar Tage frei! Für dich ist das längst nicht alles. Denn du fieberst schon seit Wochen – ja vielleicht sogar Monaten – auf das grosse Fest hin. Kurz: Du bist ein absoluter Weihnachtsfan!

Wir sind Blick

In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat.

Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch!

Egal, ob du Christbaumschmuck hortest, um einen möglichst grossen Tannenbaum damit zu beladen, ob du spezielle Krippenfiguren sammelst oder Haus und Garten mit Lichterketten einwickelst – du hast Weihnachten im Blut? Genau dich suchen wir!

Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich gleich hier!

