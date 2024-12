Leistest du während der Adventszeit wohltätige Arbeit?

Weihnachten steht kurz vor der Tür, und somit ist es auch Zeit, unseren Liebsten Danke zu sagen. Doch es gibt auch viele andere Menschen, die in dieser Zeit etwas mehr Liebe und Zuneigung brauchen. Leistest du in der Adventszeit wohltätige Arbeit? Dann melde dich hier!

1/5 Weihnachten steht vor der Tür und in den Läden und auf den Strassen leuchtet es schon. Foto: Getty Images

Die Zeit vor Weihnachten ist die Zeit, in der wir besonders dankbar sind und unsere Liebsten mit gemütlichen Abenden und Geschenken überraschen. Doch es ist auch die Zeit, in der sich einsame und hilfsbedürftige Menschen teilweise noch einsamer und hilfsbedürftiger fühlen als sonst. Und genau diese bekommen deswegen in der Weihnachtszeit etwas mehr Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt. Zum Beispiel von wohltätigen Organisationen.

Gehörst du zu den Menschen, die sich in der Adventszeit um das Wohl aller Menschen kümmern? Dann suchen wir genau dich!

Wir sind Blick In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch!

Melde dich hier!

Leistest du in der Adventszeit wohltätige Arbeit? Findet man dich in der Suppenküche oder beim Spendensammeln während der Weihnachtstage? Dann melde dich gleich hier!