Der Countdown läuft, bis US-Präsident Donald Trump am WEF erscheint. Auch Blick ist bei seiner Ankunft vor Ort – mit einer Mission: Wir wollen ihm deine Frage stellen. Mach also mit und sei gespannt, ob deine dabei sein wird!

Eva Kunz Senior Community Editorin

«Wir hätten da eine Frage, Mister President ...» In etwa so werden wir den US-Präsidenten Donald Trump am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos abfangen und ihn mit unseren Fragen konfrontieren – mit etwas Glück ist auch deine dabei!

Schick uns deine Frage!

Schreib uns gleich hier, welche Frage du Trump stellen würdest. Wir sind gespannt, was du von Mr President willst!