Eva KunzSenior Community Editorin
«Wir hätten da eine Frage, Mister President ...» In etwa so werden wir den US-Präsidenten Donald Trump am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos abfangen und ihn mit unseren Fragen konfrontieren – mit etwas Glück ist auch deine dabei!
Schick uns deine Frage!
Schreib uns gleich hier, welche Frage du Trump stellen würdest. Wir sind gespannt, was du von Mr President willst!
