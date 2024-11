Eure besten Bilder vom Schneefall in der Schweiz

Der erste Schnee hat die Schweiz erreicht und viele von euch haben diesen Moment in tollen Fotos eingefangen. Vom weissen Winterwunderland in den Städten bis zu verschneiten Landschaften in den Dörfern – hier zeigen wir dir die schönsten Schneemomente aus der Community.

1/10 Der erste Schnee ist gefallen... Foto: zVg

Der Winter ist da! In vielen Teilen der Schweiz fiel der erste Schnee und hüllte alles in ein zartes Weiss. Vom verschneiten Stadion Wankdorf in Bern bis zu den stillen Gärten in Thunstetten – unsere Leserinnen und Leser haben diesen besonderen Moment mit uns geteilt. Hier seht ihr die Aufnahmen aus der Community.

Schick uns dein Foto

Hast du ein Schneebild, das du gerne zeigen möchtest? Dann schick es uns direkt über den Leserreporter-Zugang in der Blick-App (iOS / Android). Egal, ob Schnappschuss vom Smartphone oder Foto aus deiner Kamera – wir freuen uns auf deine Einsendung!