Heute schenken wir unseren Mamis besonders viel Liebe - am 11. Mai ist Muttertag. Ein Strauss Blumen, ein handgeschriebenes Kärtchen oder ein leckerer Brunch. Was schenkt ihr eurem Mami heute? Und wie verbringt ihr den Tag mit ihr? Schick uns dein Foto!

1/6 Heute schenken wir unseren Mamis besonders viel Liebe. Foto: imago images/Shotshop

Am zweiten Sonntag im Mai werden die Mütter in der Schweiz besonders geehrt. Auch wenn wir unserem Mami das ganze Jahr über unsere Wertschätzung zeigen, bekunden wir unsere Liebe heute doppelt so stark. Sei es mit einem selbstgepflückten Blumenstrauss, einer Schachtel Pralinen oder einem persönlichen Album mit Erinnerungen.

Schick uns dein Foto mit deinem Mami

Was schenkst du deinem Mami und wie verbringt ihr diesen speziellen Tag miteinander? Schick uns ein gemeinsames Foto direkt über den Leserreporter-Zugang in der Blick-App (iOS / Android). Egal, ob Schnappschuss vom Smartphone oder Foto aus deiner Kamera – wir freuen uns auf deine Einsendung!

Den Leserbutton findest du unten in der Menüleiste. Schick uns deine Fotos und Videos direkt mit der Blick-App! In unserer App befindet sich unten in der Menüleiste ein direkter Zugang, um Blick-Leserreporterin oder -Leserreporter zu werden. Damit kannst du uns deine Videos und Fotos unkompliziert zukommen lassen. Was musst du tun? Wähle die gewünschte Datei aus, füge eine kurze Beschreibung hinzu, Telefonnummer angeben und absenden! Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.