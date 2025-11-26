Zuckersüsse Kosenamen und witzigste Anspielungen – Ihr habt uns die Namen eurer Katzen zugeschickt. Von Oreo bis Gandalf gab es alles. Wir sagen danke und jööö!

1/17 Beatrice Page nennt ihre Katzendame Esmeralda - liebevoll eine grimmige Diva. Foto: Beatrice Page

Alessandro Kälin Redaktor Community

Choupette, Dorito und Hairy Truman – Promis geben ihren Samtpfoten teils ziemlich skurrile Namen. Auch euch haben wir gefragt, wie eure Katzen heissen. Und ihr habt geliefert: unzählige kreative Katzennamen und dazu jede Menge herzige Fellknäuel-Bilder. Nun wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Hier sind eure Katzen!

So wie die Katze aussieht, so heisst sie auch

Wir fangen an mit Nathalie Kneubühls Tigerkatze Schnäutzli. «Das ist wegen der weissen Zeichnung um die Nase und den Mund», erklärt sie den Namen. Visuell mehr als passend – auf Schnäutzlis markante Gesichtsbehaarung kann man schon mal eifersüchtig werden.

Nathalie Kneubühls Katze mit dem Namen Schnäutzli. Foto: Nathalie Kneubühl

Auch Ruth Margaretha Feli Seefried hat den Namen ihrer Katze an den Äusserlichkeiten festgelegt. Oder viel mehr ihr Mann. «Justin, heisst mein Kater. Französisch ausgesprochen, das klingt melodischer», findet sie. Das ist aber nur ein Teil des Namens, denn: «Da mein Kater weisse Pfötchen hat, nennt ihn mein Mann ‹Justin Weissschuh›.»

Ruth Margaretha Feli Seefried nannte ihren Kater Justin, ihr Ehemann komplettierte den Namen mit Justin Weissschuh. Foto: Ruth Margaretha Feli Seefried

Vierbeiner oder Leckerei für zwischendurch?

Bei Andrea Trüssel wird es originell und süss. Und das vollkommen wörtlich gemeint: «Unsere Katze heisst Oreo – unser Sohn hat ihn nach seinem Lieblingsguetzli benannt.» Mit etwas Fantasie sieht der weissgraue Kater auch aus wie der beliebte Keks.

Andrea Trüssels Sohn benannte ihren Kater Oreo, nach dem Keks. Foto: Andrea Trüssel

Vierbeiner nach einer Köstlichkeit zu benennen, scheint in der Community ein Trend zu sein. Marlis Gurtner erzählt: «Ricotta hiess mein Kater schon, als ich ihn 2024 im Alter von neun Jahren adoptiert habe.» Da der Kater gut auf seinen Namen hörte, wurde es dabei belassen.

Marlis Gurtner berichtet, dass ihr Kater bereits Ricotta hiess, als sie ihn bekam. Foto: Marlis Gurtner

Knuffige Kätzchen mit teuflischen Namen

Bei anderen Katzenbesitzern sind die Namen weniger süss, aber trotzdem passend. Leserin Claudia schreibt: «Unser Kater heisst Tasi. Ableitung vom tasmanischen Teufel, weil er einen schwarzen Kragen hat und auch vom Charakter ein kleines ‹Teufelchen› ist.» Trotz des Namens wird die Katze sehr geliebt.

Nach dem tasmanischen Teufel benannt heisst Leserin Claudias Katze Tasi. Der Name passt laut ihr. Foto: zVg

Bei Angela Scheubel ging es um ein Haar weiter mit der dämonischen Namensgebung. «Zuerst wollten wir unseren zweijährigen Kater Devil taufen. Da er von Geburt an der grösste im Wurf war und das auch wusste» Schlussendlich entschied man sich dann aber doch um: «Jester heisst er jetzt und ist eine seltene Mischung aus Silk-Kirk und britischem Langhaar.».

Angela Scheubers zweijähriger Kater mit dem Namen Jester. Wohl am englischen Wort für Hofnarr inspiriert. Foto: Angela Scheuber

Katzenpfötchen in göttlichen Fussstapfen

Bei einigen aus der Leserschaft geht es bei den Vierbeinern mythologisch zu und her. Isabelle Braun schreibt: «Unsere Maine-Coon-Kater heissen Knut und Odin.» Sie besitzt auch noch weiter Katzen, namentlich Tequila, DJ, Diego, Elliot, Hazel und Amelie. Von denen bekamen wir leider kein Bild.

Isabelle Braun teilt ein Bild ihrer zwei Maine-Coon-Kater, Knut und Odin. Foto: Isabelle Braun

Moni T. führt den göttlichen Trend fort, mit ihren Büsis Zeus, Hera und Eileithyia. Kurz einfach Eli. Von zweien davon haben wir ein kuschliges Bild bekommen.

Die göttlichen Katzen Zeus und Hera von Moni T. Foto: Moni T.

Die korrekte Anrede nicht vergessen!

Bei manchen Namen wurden die Besitzerinnen und Besitzer besonders kreativ. So auch beim Kater von Christine Gerber: «Sein Name ist Herr Peter Rappo.» Warum der untypische Name gewählt wurde, macht sie auch schnell klar: «Immer schön, wenn man im Wartezimmer beim Tierarzt sitzt und die Arzthelferin kommt und nach Herrn Peter Rappo ruft.» Daraus macht die Katzenbesitzerin sich gerne einen Spass.

Christine Gerber nannte ihren Kater witzigerweise Herr Peter Rappo. Foto: Christine Gerber

Auch sehr einzigartig und obendrein royal ist der Name von Ursula Rissis Kater: «Roi du Soleil, Louis XIV.» Auf dem zugeschickten Bild sieht der Vierbeiner auch fast so aus wie der Sonnenkönig von Frankreich, Ludwig XIV.

Ursula Rissis Vierbeiner ist nach dem Sonnenkönig benannt, Louis XIV. Foto: Ursula Rissi

Katzennamen aus der Popkultur

Einige Leserinnen und Leser haben zwar kein Bild geschickt, doch ihre kreativen Katzennamen möchten wir euch nicht vorenthalten. Corinne Buchser hat offenbar etwas für Filmfiguren übrig. «Unsere Katzen heissen Kira, Gandalf und Gimli.» Ihre vorherigen Katzen hiessen Mogli, Angel und Terminator. Die Nachfolger bleiben dem Trend also grösstenteils treu. Auch Eva Zeder wählt gerne Namen aus der Welt der Berühmtheiten und Serien, darunter Ed Sheeran und Jax Teller, inspiriert von der Serie «Sons of Anarchy».

Neben den vorgestellten Geschichten gibt es noch viele weitere süsse und originelle Katzenbilder in unserer Galerie. Wer noch nicht genug von den Samtpfoten aus der Leserschaft hat, kann sich oben durchklicken.