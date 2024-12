Unterwäsche, Reiskuchen, Götter Wie gut kennst du die Silvester-Bräuche der Welt?

Glitzer, Korkenknall und Raketen: So verabschieden wir in der Schweiz das alte Jahr. Doch wie sieht Silvester in anderen Ländern aus? Glaubst du, alle Traditionen zu kennen? Dann teste dein Wissen über die spannendsten Silvester-Bräuche aus aller Welt in unserem Quiz!