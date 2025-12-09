DE
Top oder Flop
Welcher Weihnachtsfilm ist dein Liebling und was kannst du nicht mehr sehen?

Die Weihnachtszeit ist da und auf sie ist wie immer Verlass: die Weihnachtsfilm-Klassiker. Welchen musst du unbedingt jedes Jahr sehen und auf welchen Film kannst du getrost verzichten. Sag es uns!
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Eva KunzSenior Community Editorin

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», «Tatsächlich Liebe» oder doch lieber «Grinch»? Welches ist dein Lieblings-Weihnachtsfilm? Und welchen kannst du gar nicht mehr sehen?

Melde dich hier und teile mit uns deine Tops und Flops:

