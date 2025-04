Kaum beginnen in der Schweiz die Osterferien, rollt die Blechlawine Richtung Süden – und mit ihr die alljährlichen Staus. Zwei Blick-Reporterinnen treten auf unterschiedlichen Routen gegeneinander an: Wer erreicht das Tessin schneller? Gib hier deinen Tipp ab!

1/2 Blick-Reporterinnen im Osterstau-Duell: Karin Frautschi (links) fährt via San Bernardino, Isabelle Pfister setzt auf den Gotthard. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Blick veranstaltet Osterstau-Duell: Reporter fahren nach Bellinzona auf verschiedenen Routen

Live-Verfolgung des Duells am Karfreitag ab 11:00 Uhr auf Blick.ch

Gewinnspiel: Tipp abgeben und zwei Übernachtungen gewinnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarah Riberzani Community Editor

Jedes Jahr dasselbe Bild: Kilometerlange Staus in Richtung Süden, wenn die Schweiz in die Osterferien startet. Normalerweise versuchen wir, diesem Chaos aus dem Weg zu gehen – doch Blick stellt sich dieses Jahr der Herausforderung! Unsere Reporterinnen Isabelle Pfister und Karin Frautschi treten zum ultimativen Osterstau-Duell an: Sie machen sich zeitgleich auf den Weg nach Bellinzona – auf zwei unterschiedlichen Routen.

Der Startschuss fällt in Rüti ZH. Isabelle Pfister nimmt die Route durch den Gotthard-Tunnel, während Karin Frautschi über die A13 durch den San-Bernardino-Tunnel fährt. Ohne Stau dauert die Fahrt auf beiden Strecken etwa zweieinhalb Stunden – mit einem Zeitunterschied von gerade mal einer Minute: 2 Stunden 27 Minuten über den Gotthard, 2 Stunden 28 Minuten über den San Bernardino. Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen durch den Osterverkehr! Am Ende treffen sich die beiden beim Bahnhof Bellinzona – wer wohl als Erste einfährt?

Gib hier deinen Tipp ab!

Das Duell kannst du am Karfreitag ab 11:00 Uhr live auf Blick.ch mitverfolgen. Doch nicht nur das: Du kannst mitraten, welche Reporterin zuerst in Bellinzona ankommt – und wie lange die schnellere Fahrt dauert! Gib deinen Tipp gleich hier ab und gewinne mit der richtigen Antwort zwei Übernachtungen für zwei Personen im Romantik Hotel Castello Seeschloss in Ascona, inklusive Frühstücksbuffet, einer Flasche Prosecco als Welcome-Apéro sowie ein 4-Gang-Saisonmenu am Anreisetag im Wert von knapp 1000 Franken.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Das Romantik Hotel Castello Seeschloss in Ascona Das Hotel mit eigenem Schlossturm liegt am südöstlichen Ende der malerischen Piazza, inmitten eines grosszügigen mediterranen Gartens. Hier lässt es sich im beheizten Aussen-schwimmbecken von April bis Oktober wunderbar entspannen. Aktive Erholungssuchende finden im Castello einen idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in der Region. Gourmets und Geniesserinnen kommen im Ristorante Al Lago, das raffinierte lokale und mediterrane Köstlichkeiten serviert, und bei regelmässig stattfindenden Kochevents wie den beliebten Kitchenpartys auf ihre Kosten. Das Hotel mit eigenem Schlossturm liegt am südöstlichen Ende der malerischen Piazza, inmitten eines grosszügigen mediterranen Gartens. Hier lässt es sich im beheizten Aussen-schwimmbecken von April bis Oktober wunderbar entspannen. Aktive Erholungssuchende finden im Castello einen idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in der Region. Gourmets und Geniesserinnen kommen im Ristorante Al Lago, das raffinierte lokale und mediterrane Köstlichkeiten serviert, und bei regelmässig stattfindenden Kochevents wie den beliebten Kitchenpartys auf ihre Kosten.

Teilnahmeschluss ist der 18. April 2024 um 10 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird persönlich benachrichtigt. Wenn mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieselben Zeit getippt haben, entscheidet das Los nach dem Zufallsprinzip. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.