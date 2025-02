Unter dem Tiktok-Trend «Run like a girl» teilen Frauen ihre Erfahrungen aus bedrohlichen Situationen, in denen sie vor einem Mann wegrennen mussten. Hast du auch schon einmal so fliehen müssen?

1/5 Der Tiktok-Trend «Run like a girl» hat eine neue Perspektive auf einen Ausdruck gebracht, der oft als Beleidigung verwendet wird. Foto: Getty Images

Sarah Riberzani Community Editor

Auf Tiktok setzen sich Frauen gerade mit dem Spruch «Run like a girl» auseinander, was so viel bedeutet wie «Rennen wie ein Mädchen». Oft wird er als Beleidigung benutzt, um Mädchen und Frauen als schwach oder unbeholfen darzustellen. Der Trend zeigt aber eine andere Realität: Genau die Art, wie ein Mädchen zu rennen, hat unzähligen Frauen geholfen, sich aus gefährlichen Situationen zu retten – vor einem Verfolger, einem potenziellen Angreifer oder einer anderen bedrohlichen Situation.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fast alle Frauen wissen genau, was es bedeutet, plötzlich das Tempo anzuziehen, den Schlüssel fester in der Hand zu halten und panisch über die Schulter zu blicken. Unter dem Hashtag «Run like a girl» berichten viele von ihren eigenen Erfahrungen. Vielleicht hast auch du schon einmal rennen müssen, weil dir ein Mann Angst gemacht hat – sei es auf dem Heimweg, in einer dunklen Strasse oder in einer anderen Situation, die plötzlich gefährlich wurde.

Melde dich hier!

Wir suchen Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Hast du selbst schon einmal um deine Sicherheit rennen müssen? Teile deine Geschichte mit uns – denn dieses Thema darf nicht unsichtbar bleiben.