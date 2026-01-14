DE
FR
Abonnieren

Tier des Jahres
Wie gut kennst du den Igel?

Pro Natura Schweiz hat den Igel aufs Podest gehoben: Das süsse Stacheltierchen ist Tier des Jahres 2026. Da kommt dieses Quiz gerade recht – Bilder mit Jö-Effekt inklusive!
Publiziert: vor 24 Minuten
Kommentieren
Eva_Kunz_Senior Community Editorin_Ringier_3-Bearbeitet.jpg
Eva KunzSenior Community Editorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen