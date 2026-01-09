Teste dein Wissen im Quiz Kannst du alle Fragen rund um die Golden Globes beantworten?

Glamour, Ruhm und Liebe zur Filmkunst. Zur Feier der 83. Golden Globe Awards haben wir einige knifflige Fragen für euch vorbereitet. Wie gut kennst du dich mit der renommierten Preisverleihung aus? Zeig es uns in diesem Quiz!