1/4 Hast du dir für die letzten zwölf Monate einen Neujahrsvorsatz vorgenommen? Foto: Keystone

«Nächstes Jahr will ich regelmässiger ins Fitnessstudio», «Ab Januar höre ich auf zu rauchen» oder «Ich will mich jetzt endlich gesünder ernähren» – diese Sätze hast du bestimmt auch schon gehört, oder gar selber gesagt. Denn wie immer nehmen wir uns kurz vor dem Jahreswechsel Grosses vor. Neues Jahr, neues Ich – so lautet bei einigen das Motto.

Doch bevor wir uns die Neujahrsvorsätze für 2025 aufschreiben, blicken wir noch einmal kurz zurück. Nämlich auf die vergangenen zwölf Monate. Denn bestimmt hast auch du dir vor einem Jahr vorgenommen, alles besser und anders zu machen. Zeit also, Bilanz zu ziehen.

Teile deine Erfahrung hier!

Hast du dir für 2024 Vorsätze vorgenommen und diese tatsächlich auch eingehalten? Oder bist du nach wenigen Monaten wieder in alte Muster verfallen? Warum hat es geklappt? Warum hat es nicht geklappt und startest du für 2025 einen neuen Versuch? Schreib uns deine Erfahrung gleich in die Kommentarspalte!