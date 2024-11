Jetzt ist es so weit. Wir können den frühen Morgen nicht mehr vom späten Abend unterscheiden. Man hat das Gefühl, dass die Tage noch gar nicht begonnen haben. Kein Sonnenlicht lässt sich mehr blicken. Hast du Tipps, wie man diese kalte Jahreszeit am besten übersteht?

Hast du Tipps, um die kalten Tage in vollen Zügen zu geniessen?

1/6 Die Temperaturen sinken und viele kämpfen mit dem sogenannten Herbstblues. Foto: shutterstock 1056416111

Durch den Mangel an Vitamin D fehlt die Energie, um die kalten Jahreszeiten richtig zu geniessen. Bilden wir also gemeinsam den perfekten Plan, um die Tage frei vom Herbstblues zu verbringen! Erzähl uns von deinen Lieblingsaktivitäten, die dir an grauen Tagen einen Energieschub geben. Hast du vielleicht ein besonderes Morgenritual? Oder backst du gerne etwas Spezifisches, um dich aufzumuntern? Erzähle uns auch gerne von Reisezielen, die für dich um diese Jahreszeit einen Besuch wert sind.

Teile mit uns deine Tipps im Formular unten, damit andere Leserinnen und Leser das Beste aus den kürzeren Tagen machen können!

