Die Sommerferien haben in den meisten Kantonen schon begonnen. Viele Familien reisen mit ihren Kindern in den sonnigen Süden. Doch vor solchen Familienurlauben herrscht oft viel Stress. Was sind deine Tipps, um diesen Stress zu vermeiden? Teile sie gleich hier mit uns!

1/5 In den meisten Kantonen haben die grossen Sommerferien begonnen.

Community-Team

Endlich sind sie da: die wohlverdienten Sommerferien. In den meisten Schweizer Kantonen haben die Schulsommerferien begonnen. Für viele ist dies die lang ersehnte Auszeit vom Alltag, doch die Reisevorbereitungen können schnell stressig werden. Lange Warteschlangen am Flughafen, die Hektik des Last-Minute-Packens und die Sorge, wichtige Dokumente oder den Flug zu verpassen, können die Vorfreude erheblich trüben.

Um den Start in die Ferien so entspannt wie möglich zu gestalten, ist es wichtig, sich gut vorzubereiten und einige bewährte Tipps zur Stressvermeidung zu beachten. So kann man seine Reise von Anfang an geniessen und stressfrei in die Ferien starten.

Wie vermeidest du Stress vor den grossen Sommerferien?

Welche Tipps hast du, um in den letzten Tagen vor dem grossen Sommerurlaub stressfrei zu bleiben? Ob es das frühzeitige Packen, die rechtzeitige Vorbereitung der Reiseunterlagen oder die Nutzung des Online-Check-ins ist – teile uns gleich hier mit, wie du kurz vor der Abreise Stress vermeidest!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos