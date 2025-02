Glanz, Glamour, goldene Statuetten – am 2. März 2025 finden die Oscars zum 97. Mal statt. Sind sie noch ein Highlight oder längst überholt? Wir wollen deine Meinung wissen!

Was hältst du von den Oscars?

1/5 Die Vorbereitungen für die Oscars laufen auf Hochtouren. Foto: keystone-sda.ch

Am 2. März 2025 ist es wieder so weit: Die 97. Academy Awards werden in Los Angeles verliehen. Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit schalten ein, um zu sehen, welche Filme, Schauspieler und Regisseure den begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen. Doch interessiert das heute überhaupt noch alle?

Während manche die Oscars als grössten Filmpreis der Welt feiern, empfinden andere sie als vorhersehbar und nicht mehr zeitgemäss. Sinkende Einschaltquoten werfen die Frage auf: Hat die Verleihung noch die gleiche Magie wie früher – oder ist sie nur noch ein Relikt der Vergangenheit? Besonders spannend: Interessiert die jüngere Generation die Show überhaupt noch, oder ist sie für sie längst irrelevant? Und sehen ältere Zuschauer das ganz anders? Wir wollen wissen, was du denkst!

