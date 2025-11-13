Die Geburtenrate in der Schweiz sinkt stetig. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen Kinder. Blick sucht Personen, die ihre Erfahrungen und Gründe für ein kinderloses Leben teilen möchten.

1/4 Gesellschaftlicher Wandel spiegelt sich in der Geburtenrate wider. Foto: Fabian Strauch

Die Zahl der Geburten in der Schweiz ist seit Jahren rückläufig. Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, kinderlos zu bleiben – aus persönlichen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Gründen. Genau diese Perspektive möchten wir beleuchten.

Wir suchen Menschen, die sich aktiv gegen Kinder entschieden haben oder kurz davorstehen, keine Kinder zu bekommen. Gehörst auch du dazu? Was sind die Motive? Wie beeinflusst diese Entscheidung dein Leben, deine Beziehungen und dein Umfeld? Erzähl uns gleich mehr via Formular unten. Wir freuen uns, mehr über deine Perspektive zu erfahren.

