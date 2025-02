1/5 Am 14. Februar ist Valentinstag! Foto: imago/Christian Ohde

In wenigen Tagen ist es so weit – Valentinstag ist am 14. Februar. Das bedeutet, dass wir unsere Liebsten mit noch mehr Liebe und Geschenken überschütten. Es werden Rosen verschenkt, Pralinen gekauft oder ein Candle-Light-Dinner geplant. Doch es sollen nicht nur materielle Aufmerksamkeiten im Vordergrund stehen, denn Liebe kennt keinen Preis.

Im Mittelpunkt steht vielmehr, unsere Partnerin oder unseren Partner wertzuschätzen und sich an die besonderen gemeinsamen Momente zurückzuerinnern. Sei es das erste Date, eine leidenschaftliche Geste – oder eine andere besondere Erzählung, die euch Turteltauben verbindet. Genau solche herzerwärmenden Geschichten möchten wir hören! Haben du und dein Schatz eine ganz besondere Lovestory? Dann melde dich gleich hier und erzähl uns mehr!