Welche Sommerbar ist die beste der Schweiz?

Was gibt es im Sommer Schöneres, als mit seinen Liebsten in einer Sommerbar einen köstlichen Cocktail zu geniessen? Wir haben euch gefragt, wo es die beste Sommerbar in der Schweiz gibt und zahlreiche Tipps erhalten. Stimme jetzt für deinen Favoriten ab!

1/5 Sommer, Sonne, Drinks!

Eigentlich lautet das Motto «Sommer, Sonne, Cocktails!» – doch der Sommer lässt mit diesen Temperaturen noch auf sich warten. Das heisst aber nicht, dass wir nicht einen Cocktail in unserer liebsten Sommerbar geniessen dürfen.

Viele geniessen es, nach dem Baden in einem Gewässer mit ihren Liebsten noch einen Cocktail in einer Sommerbar zu schlürfen und dabei spannende Gespräche zu führen. Eins ist klar: In der Schweiz gibt es zahlreiche Bars und Dachterrassen, wo man im Sommer ein erfrischendes Getränk geniessen kann.

Wir wollten von dir wissen, wo es die beste Sommerbar der Schweiz gibt, und haben zahlreiche Tipps aus der Community erhalten.

Stimme für deinen Favoriten ab!

In welcher Sommerbar gehst du am liebsten? Wo gibts die besten Cocktails und wo ists nach dem Feierabend am gemütlichsten? Stimme gleich hier für deinen Favoriten ab!