Was interessiert dich rund um Miete, Eigentum und Co.?

Was bewegt dich zum Thema Wohnen, Eigentum und Mieten?

Die Mieten steigen, Eigentum ist für viele kaum noch finanzierbar, und Wohnraum in Städten wird immer knapper. Gleichzeitig wirft der Immobilienmarkt viele Fragen auf: Ist der Kauf einer Wohnung heute überhaupt noch sinnvoll? Können sich junge Menschen angesichts steigender Preise und Zinsen den Traum vom Eigentum noch erfüllen? Und wie weit darf mein Vermieter eigentlich gehen, wenn es um Nebenkosten und Mieterhöhungen geht?

Gemeinsam mit einer Immobilien-Expertin wollen wir genau solchen Fragen auf den Grund gehen – und dabei eure Anliegen in den Mittelpunkt stellen. Was interessiert dich rund um das Thema Immobilien? Stelle deine Fragen gleich unten via Formular!

