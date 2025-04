Ich bin verschuldet – was jetzt?

1/4 In der Schweiz sind über 11'000 Menschen im Alter zwischen 18 bis 24 überschuldet. Foto: Shutterstock

Darum gehts Immer mehr junge Menschen sind verschuldet

Zwischen 18 und 24 Jahren sind 11'000 junge Menschen betroffen

Die Zahl der Schuldner in der Schweiz steigt. Ende Januar 2025 waren knapp eine halbe Million Schweizer überschuldet. Und auch junge Menschen geraten immer mehr in die Schuldenfalle und haben schon im jungen Alter offene Rechnungen und Betreibungen am Hals.

Was ist der Grund für diesen Trend? Ein Grund ist anscheinend der Mangel an finanziellen Kompetenzen. Viele Jugendliche wissen einfach nicht, wie richtig mit Geld umgehen. Aber auch Leasing-Verträge, Kreditkarten und Käufe auf Rechnung, obwohl das Geld nicht vorhanden ist, verleitet viele dazu, Schulden zu machen.

Bist du betroffen? Melde dich!

Bist auch du jung und hast schon jetzt hohe Schulden? Wie bist du ins Schulden-Loch gefallen und was brauchst du, um daraus zu kommen? Welche Fragen hast du dazu? Willst du wissen, wie du aus dieser Situation herauskommst oder wo du dich melden kannst? – Stell deine Fragen hier!