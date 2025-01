Das WEF in Davos steht vor der Tür. Vom 20. bis 24. Januar treffen sich Wirtschaftsbosse und Politiker in den Schweizer Bergen. Was willst du über das grosse Happening wissen? Stell deine Frage gleich hier!

Was passiert eigentlich am WEF?

1/2 Bald geht das WEF in eine neue Runde. Foto: AFP

Privatjets, dunkle Autos mit Sicherheitsleuten und ein grosses Militäraufgebot. Denkt man an das WEF (World Economic Forum), hat man gleich ein klares Bild im Kopf. Doch was passiert eigentlich in den Tagen zwischen dem 20. und 24. Januar in Davos?

Warum findet das WEF überhaupt in der Schweiz statt und wer wird dieses Jahr erwartet? Welche spannenden Gespräche warten auf uns? Und noch wichtiger: Was passiert hinter den Kulissen?

Auch dieses Jahr wird Blick vor Ort sein und über alle Themen, die am WEF besprochen werden, berichten. Damit du aber schonmal bestens auf das Happening vorbereitet bist, kannst du deine Frage gleich hier stellen!

