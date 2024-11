1/5 Gemütliche Weihnachtsmärkte … Foto: IMAGO/Sipa USA

Bald ist sie da: die Weihnachtszeit. Gemütliche Abende am Weihnachtsmarkt, Film-Sonntage in der Stube und ein Weihnachtsbaum umhüllt von Geschenken. So schön es ist, so tief muss man sich auch in den Geldbeutel greifen.

Denn die Weihnachtszeit ist nicht nur besinnlich, sondern auch teuer. Und damit im neuen Jahr nicht das berüchtigte Januarloch auf dich wartet, will Blick dir helfen. Hast du eine Frage rund ums Thema Weihnachtsbudget? Dann stell sie gleich hier!

Stell deine Frage gleich hier!

Wie hältst du dein Weihnachtsbudget im Griff? Hast du Fragen rund ums Thema Weihnachtsbudget, damit das Januarloch nicht auf dich wartet? Dann stell sie gleich hier via Formular!