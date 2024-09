Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Naturschauspiel am Martinsloch: Die Sonne scheint um 9.30 Uhr durch das rund 20 Meter grosse Loch in den Glarner Alpen. Bist du vor Ort und schaust dir das Phänomen an? Dann schick uns gleich hier via Leserreporter-Funktion in der Blick-App ein Foto davon!

Heute ist es wieder so weit: Die Sonne scheint durch das Martinsloch. Foto: Keystone 1/5