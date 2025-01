Vier Luzerner Teenager erhielten Bussen für das Einsteigen in die 1. Klasse der Zentralbahn. Der Fall sorgte für Aufregung, besonders unter Blick-Lesern, die die Strafe als übertrieben empfanden. Blick will jetzt von dir wissen: Welche Bussen hast du schon bekommen?

1/7 Mit einem Fahrausweis für die 2. Klasse ist ein Einstieg in die 1. Klasse tabu. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Vier Teenager aus Luzern kassierten eine Busse, weil sie in der 1. Klasse eingestiegen sind, um in die 2. Klasse zu laufen. Der Vorfall passierte in der Zentralbahn, einem Tochterunternehmen der SBB.

Der Fall sorgte für viel Wirbel. Vor allem die Blick-Leserschaft fand die Busse sehr übertrieben.

