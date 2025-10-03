Wir befinden uns mitten in der goldenen Phase des Herbsts, auch als «Indian Summer» bekannt – mit milden Temperaturen und leuchtenden Farben. Warst du dieses Jahr schon auf einer farbenfrohen Herbstwanderung? Schick uns gleich hier ein Foto!

Bunt, mild, golden: Der Herbst ist da! Foto: Shutterstock

Darum gehts Indian Summer: Warme Zeit mit farbenfroher Laubpracht von Mitte September bis Oktober

Perfekte Zeit für Naturgenuss und Wanderungen in herbstlichen Wäldern

Alessandro Kälin Redaktor Community

Der «Indian Summer» ist eine wohlig warme Zeit, die von Mitte September bis Ende Oktober anhält. Auch ist dieses Zeitfenster bekannt für die farbenfrohe Laubpracht in den Wäldern. Die perfekte Zeit, um die freie Natur zu geniessen und wandern zu gehen.

Wir wollen deine Bilder sehen!

Warst du dieses Jahr schon auf einer Herbstwanderung zwischen leuchtend roten, orangen und gelben Blättern? Schick uns hier dein bestes Bild deiner Wanderung und eine kurze Beschreibung des Aufnahmeortes. Wir freuen uns auf deine Einsendung!

