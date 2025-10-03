Darum gehts
- Indian Summer: Warme Zeit mit farbenfroher Laubpracht von Mitte September bis Oktober
- Perfekte Zeit für Naturgenuss und Wanderungen in herbstlichen Wäldern
- Blick sucht Leserfotos von Herbstwanderungen mit kurzer Beschreibung des Aufnahmeortes
Der «Indian Summer» ist eine wohlig warme Zeit, die von Mitte September bis Ende Oktober anhält. Auch ist dieses Zeitfenster bekannt für die farbenfrohe Laubpracht in den Wäldern. Die perfekte Zeit, um die freie Natur zu geniessen und wandern zu gehen.
Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei?
Wir wollen deine Bilder sehen!
Warst du dieses Jahr schon auf einer Herbstwanderung zwischen leuchtend roten, orangen und gelben Blättern? Schick uns hier dein bestes Bild deiner Wanderung und eine kurze Beschreibung des Aufnahmeortes. Wir freuen uns auf deine Einsendung!