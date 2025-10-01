«Auch für Fleischesser ein Muss»

Döner hat sich einen festen Platz in unserem Speiseplan ergattert. Mittlerweile gibt es die Leibspeise auch in veganer Form. Die Frage ist nur: Wo gibt es den besten Vegi-Döner? Genau diese Frage hat die Blick-Community passend zum Weltvegetariertag beantwortet.

1/4 Bei Hasan Kuratschi , Mitarbeiter von mit&ohne Kebab in Zürich, gibt es den besten Vegi-Döner der Schweiz. Foto: Daniel von Aarburg

Community-Team

Nach dem Feierabend schnell einen Döner holen und sich entspannt zu Hause vor den TV setzen? Das klingt nach einem wahren Traum. Da stellt sich nur noch die Frage: mit oder ohne Zwiebeln?

Den besten Fleisch-Döner soll es laut unseren Leserinnen und Lesern bei Ayverdis in Zürich geben. Doch nun haben wir nach der besten Alternative für unsere Vegi-Liebhaber gesucht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

mit&ohne Kebab hat gewonnen!

Egal, ob mit Planted, Gemüse oder Jackfruit: Die Auswahl an veganem Döner-Fleisch wächst und wächst – und dabei lässt der Geschmack nicht nach. Da stellt sich nur noch die Frage: Wo gibt es den Besten? Und darauf gibt es jetzt eine Antwort, denn die Blick-Community hat fleissig abgestimmt.

Auf den dritten Platz hat es Boomerang's in Bern geschafft. Den zweiten Platz hat sich Vegano in Wohlen AG verdient. Doch es gibt nur einen Gewinner, der mit Abstand die meisten Votes ergattert hat. Der Sieger ist mit&ohne Kebab in Zürich. Aus rund hundert Einsendungen hat das Kebab-Restaurant am meisten überzeugt. Ob die Community mit ihrer Entscheidung wirklich recht hat, haben wir gleich selbst getestet!