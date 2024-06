Heute Abend ist es wieder so weit: Die Schweiz spielt im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Schottland. Wo und mit wem schaust du den heutigen Match? Schick uns ein Fan-Bild von euch!

Wie schaust du dir das heutige Schweiz-Spiel an?

Heute Abend um 21 Uhr spielt die Schweizer Nati im zweiten Gruppenspiel gegen Schottland.

Das erste EM-Spiel der Schweizer Nati fand am vergangenen Samstag statt. Dabei setzte sich die Schweiz mit 3:1 gegen Ungarn durch. Heute wartet die nächste Herausforderung auf die Nati: Um 21 Uhr tritt die Schweiz im zweiten Gruppenspiel gegen Schottland an. Das dritte und letzte Gruppenspiel findet am Sonntag um 21 Uhr statt, wobei der Gegner Deutschland sein wird.

Auch wenn die Fussball-EM im benachbarten Deutschland stattfindet, kann nicht jeder die Spiele der Schweizer Nati live vor Ort verfolgen. Kein Problem! In der Schweiz gibt es zahlreiche Public Viewings, bei denen man die Spiele mit seinen Liebsten bei einem leckeren Drink verfolgen und eine fast stadionähnliche Atmosphäre geniessen kann.

Schick uns ein Bild!

Wo und mit wem wirst du dir heute das Spiel der Schweiz anschauen? Geniesst du das schöne Wetter und schaust es draussen, oder ziehst du es vor, den EM-Match bequem im Trainer vor dem Fernseher zu verfolgen? Egal ob beim Public Viewing mit deinen Liebsten oder gemütlich auf dem Sofa zu Hause mit der Familie – schick uns ein Foto davon!