Schönheit bedeutet für jeden wieder etwas anderes. Was bedeutet es für dich? Melde dich und teile mit uns deine Sicht.

Eva Kunz Senior Community Editorin

«Wahre Schönheit kommt von innen» ist ein altbekanntes Sprichwort. Stimmt, würden wohl die meisten antworten. Doch uns interessiert, was Schönheit dir persönlich bedeutet und welche Eigenschaften ein Mensch für dich schön macht.

Schreib uns gleich hier

Es gibt kein «richtig» oder «falsch». Erzähl uns, was Schönheit für dich bedeutet. Und was gefällt dir an dir selbst besonders, wenn du dich im Spiegel betrachtest? Teil es mit uns und der Community gleich hier:

