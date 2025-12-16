Eva KunzSenior Community Editorin
Trinkgeld geben – ja oder nein. Diese Frage stellt sich, wer einen Service in Anspruch nimmt. Egal, ob in der Gastro, beim Umzug oder als kleiner Zustupf an den Handwerker, der gerade den Kühlschrank ausgewechselt hat.
Viele drücken mit dieser Geste nicht nur ihre Zufriedenheit und Wertschätzung aus, für sie ist der Zusatzbatzen eine übliche Praxis. In den USA ist das sogenannte «Tipping» gar eine tief verwurzelte soziale Norm – also schon fast Pflicht.
Melde dich!
Nichtsdestotrotz ist das Geben von Trinkgeld freiwillig. Wie ist das bei dir – gibst du Trinkgeld? Und wie entscheidest du, ob und wie viel Stutz du springen lässt? Schreib es uns hier:
