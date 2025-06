Quiz zum Weltlauftag Wie viele Schritte macht ein Büroangestellter pro Tag?

Laufen tut dem Körper und der Seele gut. Am 4. Juni feiern wir den Weltlauftag. Im Vordergrund: die Freude am Rennen und Gehen und damit verbunden ein gesunder Lebensstil. Joggst du auch, und was weisst du darüber? Teste dein Laufwissen gleich hier!

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 36 Minuten