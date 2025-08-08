Quiz zum Weltkatzentag Kennst du diese schnurrigen Katzen-Facts?

Sie schnurren, jagen Lichtpunkte und haben uns längst um die Pfote gewickelt: Katzen! Doch wie gut kennst du die flauschigen Vierbeiner wirklich? Zum Weltkatzentag haben wir dir ein Quiz mit Fun Facts zusammengestellt.

Publiziert: vor 36 Minuten