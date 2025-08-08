DE
FR
Abonnieren

Quiz zum Weltkatzentag
Kennst du diese schnurrigen Katzen-Facts?

Sie schnurren, jagen Lichtpunkte und haben uns längst um die Pfote gewickelt: Katzen! Doch wie gut kennst du die flauschigen Vierbeiner wirklich? Zum Weltkatzentag haben wir dir ein Quiz mit Fun Facts zusammengestellt.
Publiziert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Alessandro Kälin
Alessandro KälinRedaktor Community
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?