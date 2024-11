Was war als Kind dein absoluter Traumjob? Schreib es uns gleich hier!

Was wolltest du früher werden?

1/4 Was wolltest du als Kind werden? Foto: Shutterstock

Heute ist Zukunftstag in der Schweiz! Das heisst, Kinder begleiten ihre Eltern bei der Arbeit und machen den ersten Schritt in die Berufswelt. Aber mal ehrlich, würdest du den Job deiner Eltern machen wollen? Genau das möchten wir von dir wissen!

Was wolltest du als Kind immer werden? Und was arbeitest du heute? Wurdest du tatsächlich Fussballprofi, Filmstar oder Zoo-Direktorin? Hast du dir deinen Traumjob erfüllt oder machst du etwas völlig anderes, als du dir als Kind gewünscht hast? Schreib es uns hier!

