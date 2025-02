Wie ein Fasnachtsball ein kleines Dorf in Luzern zum Leben bringt

Im 1500-Seelen-Dorf Wikon LU sorgt der Pflotschmusball auch in diesem Jahr für Fasnachtsstimmung. Die Guggenmusik «Wegere Pflotscher» feiert ihr 40-jähriges Jubiläum und zieht damit Besucher aus der ganzen Region an.

1/6 Die Guggenmusik «Wegere Pflotscher» feiert dieses Jahr ihr 40. Jubiläum. Foto: Jan-Niklas Reinhardt

Was als kleiner Verein von musikbegeisterten Jugendlichen im Café Türmli in Reiden anfing, ist heute eine Guggenmusik, die stolze 48 Mitglieder zählt. Die «Wegere Pflotscher», wie sich die Gruppe nennt, feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Jedes Jahr organisiert die Guggenmusik den Pflotschmusball im kleinen Dorf Wikon im Kanton Luzern. OK-Präsident Dario Müller erzählt Blick stolz: «Besonders am Pflotschmusball ist, dass er in diesem kleinen Dorf stattfindet, in dem man die Fasnacht gar nicht unbedingt kennt. Durch den guten Ruf unseres Balls kommen aber viele Besucher extra hierher.»

Treffpunkt für die ganze Region

Auf die Besonderheit des Balls angesprochen, beschreiben die Besucher den Ball als jährlichen Treffpunkt der umliegenden Dörfer. «Das Beste am Pflotschmusball sind die Leute. Man kennt sich hier, das macht es besonders gut», sagt eine Feiernde. Hört man sich in der Mehrzweckhalle Wikon um, sind sich alle einig: Die gesellige und vertraute Stimmung macht es zu einem unvergesslichen Fasnachtsfest.

Ehemalige Mitglieder kehren für Jubiläum zurück

Als besonderes Highlight des 40-Jahre-Jubiläums wurden ehemalige Mitglieder eingeladen, noch einmal mitzuspielen: «Deshalb stehen wir heute auf der Bühne mit 46 Aktivmitgliedern und 29 Ehemaligen. Die Ehemaligen haben sich unglaublich gefreut, dass sie wieder einmal mitspielen dürfen», sagt Müller. In seinen 16 Jahren als Mitglied der Guggenmusik hat der 33-Jährige viele besondere Momente erlebt, dennoch ist es für ihn eine besonders grosse Freude um Mitternacht mit der grössten Guggenmusik des Abends in der DJ-Halle einzuheizen.

Neben den zahlreichen Guggen-Auftritten sorgt ein abwechslungsreiches Festprogramm dafür, dass es den Besuchern nie langweilig wird und für jeden Geschmack etwas dabei ist. Von der gemütlichen Kaffeestube mit Liveband bis zur DJ-Halle mit den besten Mitsing-Hits und der Neonbar mit harten Techno-Beats. Wo man hinblickt, sieht man Besucher mit Winnie-the-Pooh-, Top-Gun- oder Trump-Verkleidungen trinken, tanzen und den Abend geniessen.

Fester Bestandteil der Fasnachtstradition

Der Pflotschmusball haucht dem kleinen Dorf Wikon mit seinen knapp 1500 Einwohnern einmal im Jahr Leben ein und macht es zu einem beliebten Treffpunkt für die Menschen von überall aus der Region. Trotz der bescheidenen Grösse des Dorfes ist das Interesse riesig: «Wir erwarten insgesamt 3'000 Besucher», sagt Müller. «Das ist doppelt so viel wie die Bevölkerungszahl von Wikon.» Mit diesem gelungenen Jubiläum haben die «Wegere Pflotscher» einmal mehr bewiesen, das sie weit mehr ist als nur die einzige Guggenmusik in Wikon – sie sind ein fester Bestandteil der Fasnachtstradition und werden es durch den regelmässigen Zuwachs wohl auch bleiben.