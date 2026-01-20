Beim Weltwirtschaftsforum treffen die einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt aufeinander – doch Macht zeigt sich auf ganz unterschiedliche Arten. Finde heraus, welcher Machtmensch in dir steckt!
Publiziert: 12:03 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.