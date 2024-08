Schick uns dein schönstes Foto von der Sternschnuppennacht!

Den Leserbutton findest du unten in der Menüleiste.

Schick uns deine Fotos und Videos direkt mit der Blick-App!

In unserer App befindet sich unten in der Menüleiste ein direkter Zugang, um Blick-Leserreporter / Leserreporterin zu werden. Damit kannst du uns deine Videos und Fotos unkompliziert zukommen lassen. Was musst du tun? Wähle die gewünschte Datei aus, füge eine kurze Beschreibung hinzu, Telefonnummer angeben und absenden!

Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.