1/5 Weihnachtslieder gehören untrennbar zur festlichen Atmosphäre der Adventszeit. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Beliebteste Weihnachtslieder: Von modernen Hits bis zu traditionellen Klassikern

«Last Christmas» von Wham! ist der klare Favorit der Leserschaft

Acht verschiedene Weihnachtslieder wurden als Favoriten genannt

Die Weihnachtszeit ist da – und mit ihr die Lieder, die uns durch die kalten Tage und gemütlichen Abende begleiten. Wir haben euch gefragt: Was sind eure liebsten Weihnachtslieder? Und die Antworten waren so vielfältig wie schön. Hier ist eure ganz persönliche Hitliste – perfekt, um sie in der Adventszeit zu geniessen.

«Last Christmas»

In der Leserschaft gibt es einen klaren Favoriten: «Last Christmas» von Wham! Der Song wurde von den Leserinnen und Lesern am häufigsten erwähnt. Auch für Leserin Sandra eine klare Wahl: «Ich mag das Lied besonders, weil das Musikvideo in Saas Fee gedreht wurde – ein Ort, der für mich viele schöne Erinnerungen weckt.»

«Merry Christmas Everyone»

Leser Markus hat einen fröhlichen Evergreen vorgeschlagen, der in keiner Weihnachtsplaylist fehlen darf: «Merry Christmas Everyone» von Shakin' Stevens. Mit seiner mitreissenden Melodie und der Botschaft, die Feiertage in vollen Zügen zu geniessen, bringt der Song garantiert gute Laune in die Adventszeit.

«You Make It Feel Like Christmas»

«You Make It Feel Like Christmas» von Gwen Stefani feat. Blake Shelton ist ein moderner Weihnachtshit, der es mit viel Schwung und Charme in eure Favoriten geschafft hat. Leserin Sabine hat uns diesen Titel geschickt – ein Lied, das perfekt für alle ist, die sich nach einer Mischung aus Weihnachtsstimmung und Pop sehnen.

«Little Things»

Leser Rudolf hat sich für einen ganz besonderen Song entschieden: «Little Things» ist der erste Weihnachtssong von ABBA. Der Song fängt für ihn die kleinen, aber bedeutenden Momente der Weihnachtszeit ein.

«I Saw Mommy Kissing Santa Claus»

Leserin Daniela hat diesen humorvollen Weihnachtsklassiker gewählt, der seit Generationen für Schmunzeln sorgt. Mit seiner charmanten Geschichte und beschwingten Melodie ist «I Saw Mommy Kissing Santa Claus» ein verspielter Song, der die festliche Stimmung auflockert.

«Stille Nacht»

Leser Hans nennt diesen zeitlosen Klassiker als seinen Favoriten, weil er die wahre Bedeutung von Weihnachten für ihn widerspiegelt. «Ich bin ein Mensch, der Weihnachten mit alten, sinnlichen Liedern feiert. Das Neue ist mir zu laut und hat mit Christus nicht mehr viel am Hut», erklärt er seine Wahl.

«Chumm mir wei es Liecht azünte»

Leserin Sabine Ittig hat eine besondere Vorliebe für Weihnachtsschlager, die mit eingängigen Melodien und fröhlichen Texten die festliche Stimmung perfekt unterstreichen. Besonders begeistert zeigt sie sich von dem gefühlvollen Lied «Chumm mir wei es Liecht azünte» von Peter Reber.

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!»

Bei Leser Roland erklingen jedes Jahr wieder die Melodien von Frank Sinatra. «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» ist ein absolutes Highlight in seiner Weihnachtsplaylist. «Das Lied erinnert mich immer wieder an alte Zeiten. Einfach schön», schwärmt er.