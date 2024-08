1/5 Helles Hemd, elegante Chinos und blütenweisse Turnschuhe: So werden Kundinnen und Kunden bei der ZKB empfangen – die Krawatte ist weg.

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Die Zürcher Kantonalbank lockert die Kleidervorschriften für die Mitarbeitenden, die die tägliche Laufkundschaft empfangen. Somit verabschiedet sie sich vom sterilen Look in Grau und Schwarz mit Krawatte und begrüsst lässige Chinohosen mit T-Shirt und weissen Sneakers.

Wie kommt der neue Look an? Sehr gut, wenn man die Leserinnen und Leser fragt. In einem Voting auf Blick, bei dem über 15'000 Userinnen und User mitgemacht haben, finden 38 Prozent, dass der Look toll sei. 16 Prozent finden hingegen, dass der Look für eine Bank zu locker sei und damit unprofessionell wirke. Die restlichen Leserinnen und Leser haben keine Meinung zum Dresscode – Hauptsache, der Service stimmt!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das meint die Community

Dass der neue Dresscode gut ankommt, zeigt sich auch in den Kommentaren auf Blick. Leserin Gertrud Kauer schreibt: «Finde ich sehr schön und modisch, elegant und sportlich.» Lob gibt es auch von Werner Müller. «Bravo, sieht gut aus», schreibt er. Und doppelt gleich nach: «Endlich verzichtet man auf die Krawatte, ein absolut sinnbefreites Kleidungsstück.»

Kein Fan von Krawatten ist auch André Milani, dem der Look ebenfalls sehr gut gefällt. «Krawattenpflicht ist völliger Quatsch, ganz besonders bei den heutigen Temperaturen», kommentiert er. Und erfreut ist auch Samuel Hürzeler: «Die Sommer werden auch bei uns immer wärmer und heisser, und die Zeit von Langarmhemden, Bundfaltenhosen etc. sollte definitiv der Vergangenheit angehören. Ich finde es toll, dass die ZKB diesen Schritt macht.»

Kleider machen Leute

Doch der moderne und frische Look kommt nicht bei allen Userinnen und Usern gut an. Leserin Silvia Müller findet den Look total daneben. «Geld anvertrauen bei jemandem mit weissen Turnschuhen und T-Shirt? Sorry, geht gar nicht. Die Bank ist kein Freizeitclub», kommentiert sie. Auch Markus Meiler hält sich kurz: «Sieht absolut unprofessionell aus.»

Urs von Felten ist ebenfalls kein Fan vom neuen Dresscode. Er findets einfach «schlimm». «Da fehlt der Respekt vor dem Kunden.»

Werbung

Wie lautet bei deinem Arbeitgeber der Dresscode? Oder habt ihr gar keinen? Sind kurze Hosen und Flip-Flops im Sommer erlaubt oder müsst ihr im Business-Look auftreten? Erzähl uns gleich hier via Formular mehr!