Mitorganisator Carlos Kuk über Oktoberfest in Baden «Unkompliziert und man muss gerne Bier trinken»

Dirndl, Lederhosen, Bier und laute Schlagerhits - das Oktoberfest in Baden lockt seit 15 Jahren in den Aargau. Auch dieses Jahr wird wieder getanzt und geprostet, was das Zeug hält. Mitorganisator Carlos Kuk erklärt, wer die typischen Besucher sind.