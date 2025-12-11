Das BAG bestätigt, was viele längst vermuten: Die Grippewelle grassiert wieder in der Schweiz. Wer Kinder hat, ist nun gleich mehrfach gefordert. Bist auch du von dieser Art von Betreuungsstress betroffen? Melde dich und erzähl uns mehr!

Wie meistert ihr die Kinderbetreuung während der Grippezeit?

Wie meistert ihr die Kinderbetreuung während der Grippezeit?

Eva Kunz Senior Community Editorin

Die Grippewelle trifft derzeit wieder viele und fordert vor allem Familien heraus: Das Kind ist krank und kann deshalb nicht zur Kita – du solltest eigentlich zur Arbeit, musst aber zuerst eine Betreuungslösung finden ... Fühlst du dich angesprochen? Dann erzähl uns deine Story!

Schreib uns gleich hier, wie du die Grippezeit mit deiner Familie meisterst:

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos