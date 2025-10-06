Übst du einen extremen Sport aus?

Sport tut nicht nur unserem Körper gut, sondern auch unserer Seele. Manche setzen da aber gerne noch einen obendrauf. Gehörst du dazu? Dann melde dich gleich hier!

Wir alle brauchen Sport zum Ausgleich vom stressigen Alltag. Denn eine Jogging-Runde nach dem Büro-Tag oder ein Stündchen im Fitness helfen uns, unseren Kopf wieder freizubekommen.

Doch es gibt auch einige, die da gerne noch einen obendrauf setzen. Die Rede ist von Extremsportlern. Denn egal ob River Rafting, Biken im Gebirge, Gleitschirmfliegen oder Basejumping, manche sehnen sich nur so nach dem Adrenalin. Und genau die suchen wir!

Wir sind Blick In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich gleich via community@blick.ch!

In unserer Rubrik «Wir sind Blick» stellen wir dir jede Woche spannende Menschen aus der Community vor. Diese Woche suchen wir nach echten Adrenalinjunkies. Na, klingelt es? Dann melde dich gleich hier!

