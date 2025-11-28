Mit steigender Arbeitslosigkeit und immer weniger offenen Stellen wird die Jobsuche für viele zur Herausforderung. Begleitet auch dich Frust auf der Suche nach einem Job? Wir suchen Betroffene.

Bist du auf Jobsuche und hast schon erfolglos Dutzende Bewerbungen verschickt? Damit stehst du nicht allein da: Im Oktober stieg die Arbeitslosigkeit auf 2,9 Prozent. Die Zahl der ausgeschriebenen Stellen sinkt. Nach einem Jobverlust dauert es zunehmend länger, bis man wieder einen Arbeitsplatz findet.

Wie erlebst du die aktuelle Jobsuche? Welche Hürden begegnen dir, was belastet dich am meisten? Melde dich via Formular, falls du mit Blick über deine Jobsuche sprechen möchtest. Wir freuen uns auf deine Einsendung!

